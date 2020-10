La Flandre veut planter 4.000 ha de bois, avec l’aide d’entreprises et d’associations

La ministre flamande de l’Environnement veut réaliser ce projet avec la collaboration d’administrations locales, d’associations environnementales et de propriétaires privés, notamment. "Ce n’est pas une mission facile à réaliser. Mais si tout le monde contribue à raison d’un "petit bois", nous pourrons réaliser ensemble le plus grand mouvement de rattrapage vert jamais effectué en Flandre. Si des entreprises, des associations et des particuliers participent en masse au reboisement, nous en cueillerons les fruits plus tard", déclarait Demir ce vendredi à Hasselt.

Pour participer à l’initiative et planter son propre bois, il faut s’inscrire sur le site plantjeeigenbos.be. Les participants peuvent choisir de planter des arbres lors d’une action organisée dans leur voisinage, ou alors sur leur propre terrain de minimum 10 mètres sur dix.