Une voiture fonce sur des manifestants à Puurs : le conducteur traduit en justice pour tentative d’homicide

Vendredi soir, entre 250 et 300 manifestants pour une majorité nationalistes flamands s’étaient rassemblés au centre de Puurs. Ils voulaient y exprimer leur indignation face à un incident de harcèlement violent qui s’était produit quelques jours plus tôt devant la bibliothèque de la commune. Un adolescent de 15 ans y avait été attaqué par six jeunes, roué de coups et humilié, et s’était fait voler des effets personnels. L’incident avait été filmé par les agresseurs et largement partagé sur les réseaux sociaux.

La mère de la victime blessée a porté plainte. Les six jeunes se sont rendus à la police. Cinq d’entre eux sont mineurs d’âge. Ils ont tous été présentés au juge d’instruction. Ils sont de nationalité belge et néerlandaise, d’origine immigrée.

Alors que la manifestation de protestation contre cet incident de harcèlement violent était en cours, vendredi soir, "un véhicule a surgi d’une rue et a roulé vers les manifestants, à grande allure", indiquait Jan Van de Vreken, chef de police.

L’incident n’a heureusement fait aucun blessé. Les manifestants, choqués, ont poursuivi la voiture, avant que la course-poursuite ne soit reprise par la police. "La voiture a pu être interceptée. Les trois occupants ont été présentés au commissariat et entendus".