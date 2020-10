De Wever critique la fermeture des restaurants: “Je ne pense pas qu’ils soient responsables d’infections”

Différentes personnalités ont exprimé leur avis sur le sujet de la fermeture forcée des restaurants dimanche sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" (RTL-TVi). Parmi elles, l'épidémiologiste de l'ULB Marius Gilbert, qui a tenté d'objectiver les choses. Il y a bien des listes de clients dans les restaurants, mais, dans les tentatives d'identification des foyers de contamination, "les centres de testing n'ont pas le temps d'enquêter dans les restaurants", tranche-t-il.

"Il faut déconstruire ce discours selon lequel 'on n'a pas constaté de clusters dans les restaurants donc il n'y a pas de transmission dans les restaurants et les cafés'. Dans les cafés et restaurants, le fait de ne pas avoir de masque pendant une durée importante est en fait un facteur risque majeur, surtout quand c'est à l'intérieur. Et le facteur saisonnier, ici, nous rattrape très fort, par rapport à la période où cela pouvait se faire en terrasse".