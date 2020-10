Joren Houtevels élu Mister Gay Belgium 2020

C’est le bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, qui a dévoilé le nom du gagnant samedi soir. Le Premier ministre Alexander De Croo aurait normalement dû le faire, mais la crise sanitaire ne lui a pas permis d'être présent. Il a fait savoir par un message vidéo que Mister Gay Belgium est une excellente initiative et qu'il souhaitait absolument être présent l'année prochaine.

Le metteur en scène Roland Javornik (37 ans) de Hasselt et le menuisier Glen Mandos (26 ans) de Pelt ont terminé respectivement deuxième et troisième. Les élections de Mister Gay Belgium en sont à leur huitième édition, à la recherche d’ambassadeurs pour la communauté LGTB du pays.

Joren Houtevels fait des études pour devenir instituteur dans le primaire. Il estime que de nombreuses initiatives peuvent encore être prises dans l’enseignement pour améliorer l’acceptation des homosexuels et transgenres. Il souhaite aussi se battre contre le rejet d’enfants par leurs parents.

"J’ai révélé en 2017 à ma famille que j’étais homosexuel et elle ne l’a pas très bien accepté. C’est pourquoi j’ai quitté la maison pour vivre seul. Je me sens plus fort à présent et voudrais être un modèle pour les jeunes qui éprouvent les mêmes difficultés".

L’organisation de l’élection de Mister Gay Belgium a été compliquée cette année par la crise sanitaire. "Mais nous estimions devoir donner un signal fort en élisant tout de même un nouvel ambassadeur en cette année difficile. C’est notre façon de continuer à soutenir la communauté LGTB", indiquait Bram Bierkens, CEO de l’initiative.