La foule se presse à Ostende, avant la fermeture de la foire et de l’horeca

Suite aux décisions du Comité de concertation de vendredi, les cafés, bars et restaurants devront fermer leurs portes dès lundi et pour 4 semaines, pour endiguer la propagation rapide du coronavirus. Dans la reine des plages, Ostende, la foire d’octobre se prépare également à plier bagages. Les mises en garde des virologues et des politiques face au danger de contamination n’ont cependant pas empêché de nombreux citoyens et touristes d’un jour de se presser ce week-end sur la digue et dans les rues d’Ostende.