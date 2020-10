Le corps sans vie d’un joggeur porté disparu retrouvé à Afsnee, dans la Lys

Au terme de deux jours d’intensives recherches, le corps du jeune homme de 32 ans a finalement été retrouvé ce dimanche midi, dans les eaux de la Lys. Il était allé faire du jogging jeudi dans le domaine récréatif De Blaarmeersen, à Gand, mais n’était plus rentré chez lui. L’alerte avait été donnée et des recherches d’envergure lancées. L’enquête devra déterminer les causes exactes du décès.