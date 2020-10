Tour des Flandres : Mathieu van der Poel devance Wout van Aert de quinze centimètres à l’arrivée

Un groupe de six coureurs, dont les Belges Gijs Van Hoecke (CCC), Dimitri Peyskens (Bingoal - Wallonie Bruxelles) et Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen - Baloise), s'est extirpé du peloton après une vingtaine de kilomètres d'une course un peu plus courte que d'habitude, mais qui présentait la plupart de ses habituelles difficultés hormis le Mur de Grammont. Les fuyards ont compté près de 7:40 d'avance sur le peloton à 140 kilomètres de l'arrivée.

Au premier passage du Vieux Quaremont, inhabituellement vide de supporters pour des raisons sanitaires, le groupe de tête possédait encore une marge de 7 minutes sur le peloton. Alors que l'allure s'accélérait, Wout van Aert et Tim Wellens (Lotto Soudal) ont chuté à 113 km de la ligne avant de réintégrer le peloton. Parti en chasse, le Norvégien Edvald Boasson Hagen (NTT) a évité de peu d'être arrêté à un passage à niveau. Le peloton a repris sa course-poursuite après avoir perdu une petite minute dans l'aventure.