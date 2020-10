Une 104e édition du Tour des Flandres retardée de 6 mois et fermée au public

Immanquable rendez-vous sportif qui draine chaque année des centaines de milliers de spectateurs sur son parcours, la 104e édition du Tour des Flandres a pris son envol ce dimanche à 9h45 à Anvers. Sans spectateurs, car cette édition retardée de six mois - elle aurait dû avoir lieu le 5 avril - est exceptionnellement fermée au public dans les côtes et les secteurs pavés de dimanche. Les organisateurs, tout comme le ministre de la Santé, ont supplié les amateurs de cyclisme de suivre la course devant leur poste de télévision. Cette épreuve s'annonce ouverte. Nombreux sont les candidats à la succession de l'Italien Alberto Bettiol, les favoris étant Wout van Aert et Mathieu van der Poel.