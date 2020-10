Une moyenne quotidienne de plus de 30 morts, et un nouveau record de 12.051 contaminations en un jour

En moyenne, 7.876 infections ont été relevées par jour entre le 9 et le 15 octobre, soit une hausse de 79% par rapport à la semaine précédente.

L'augmentation est légèrement plus faible que lors de la période de sept jours précédente, mais doit être nuancée, a averti M. Van Laethem. Un retard dans l'obtention des résultats des tests s'est créé, empêchant d'avoir une vue d'ensemble sur les derniers chiffres.

Une infection sur cinq a lieu dans la tranche d'âge des 20 à 30 ans, qui est toujours le groupe le plus atteint. On observe actuellement une dérive chez les plus de 70 ans, avec un doublement du nombre de contaminations par rapport à la semaine précédente.