Faucher l’herbe de son jardin plutôt que de tondre : une nouvelle tendance

"On parle beaucoup des abeilles sauvages et des papillons qui ne vont pas bien. Et puis les gens veulent à nouveau s’occuper eux-mêmes de leur jardin", poursuit Kevin Lambeets. "Ils créent ensuite un pré fleuri ou ont un morceau de nature sauvage, et ils arrivent bientôt à la conclusion qu'il n'est pas si évident de tondre quelque chose comme ça avec une tondeuse à gazon. Comme la débroussailleuse fait trop de bruit, ils pensent alors à la faux. Et c'est ainsi qu'ils viennent souvent nous voir, pour recevoir une formation".

La société "Zeis en Bijl" encourage l'utilisation d'outils agricoles à main. En plus des formations sur mesure, elle propose des services tels que la restauration, la gestion écologique de la fauche et dispense aussi des conseils. Car la faux pour qu’elle coupe, il faut l’aiguiser avec une pierre et la battre avec un marteau.