Couvre-feu et nouvelles mesures sanitaires dès ce lundi : voici ce qui est encore permis (ou pas)

Des mesures très dures entrent en vigueur ce lundi. Les autorités rappellent qu’elles sont destinées à "éviter que les hôpitaux se retrouvent dans une situation encore plus problématique, que les écoles doivent fermer, que l'économie soit à l'arrêt et que de trop nombreuses personnes se retrouvent isolées en raison d'un confinement généralisé". L'arrêté ministériel relatif aux mesures d'urgence a été publié dimanche soir. Toutes les dispositions entrent donc en vigueur ce 19 octobre à l'exception de l'interdiction de se trouver sur la voie publique et dans l'espace public entre 00h00 et 5h00 du matin, qui sera d'application à partir de minuit mardi 20 octobre.