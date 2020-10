Près d’un quart des employés a peur de perdre son travail à cause de la crise

Si l’on en croit les résultats d’une enquête menée par le site d'emploi Stepstone et l'Université de Louvain (KULeuven), près d'un employé sur quatre (23%) craint de perdre son travail à cause de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de coronavirus. La moitié des sondés s'inquiète par ailleurs d'une détérioration de son emploi. Le sondage en ligne a été réalisé auprès de 2.845 répondants, entre le 28 juillet et le 9 août derniers.