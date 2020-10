Un père témoigne : "Mon fils de 7 ans a été une semaine en quarantaine en attendant le résultat de son test."

En région anversoise, les personnes ayant récemment subi un test Covid doivent probablement attendre leur résultat pendant plusieurs jours. "Nous attendons encore toujours des résultats de tests effectués jeudi et vendredi. Nous n'avons jamais vécu cela auparavant. Parfois, il fallait attendre deux jours, mais à présent c’est quatre ou cinq jours", explique ce médecin généraliste de Deurne Anne Delespaul à Radio 2 (VRT). "Or, on aurait dû prévoir ce problème. Nous disons depuis le mois de mai qu'il faut plus de personnel pour réaliser les tests. Ils travaillent déjà très dur dans les laboratoires, mais il n'y a pas assez de personnel. La logistique, en particulier, est souvent déficiente. Le délai entre la passage d'un test et sa lecture dans les laboratoires est trop long".

Anne Delespaul est médecin généraliste à la Geneeskunde voor het Volk ( Medecine pour le Peuple) et membre de la PVDA-PTB. Elle plaide pour un contrôle plus strict des laboratoires privés. "J'ai parfois l'impression que ces laboratoires privés veulent surtout faire des chiffres. Ils reçoivent 46,8 euros par test. La rapidité avec laquelle les tests sont analysés est moins importante . Il devrait y avoir plus de contrôle car les laboratoires gagnent suffisamment d’argent. Ils devraient être obligés d'engager plus de personnel".