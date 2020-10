Une centaine d’exploitants de l’horeca d'Ypres placent un chrysanthème devant leur porte

Les exploitants de l'horeca d'Ypres sont en deuil et ils ont voulu le montrer en plaçant des chrysanthèmes sur le seuil de la porte de leur établissement. Les restaurateurs, en particulier, ne comprennent pas pourquoi ils ne sont plus autorisés à ouvrir. Ils ont beaucoup investi en matériel après le confinement pour pouvoir recevoir leurs clients en toute sécurité. Et cela s'est toujours relativement bien passé.

"Le secteur de l'horeca va recevoir une compensation financière du gouvernement, mais cet argent aurait pu être mieux dépensé", déclare Natascha Filliers de l'Hôtel Ariane. Il y a également un restaurant dans cet hôtel. "Ils auraient pu utiliser cet argent pour sensibiliser le public et effectuer des contrôles plus ciblés. Je pense que le gouvernement aurait dû être plus strict avec les propriétaires de café et de restaurant qui ne respectaient pas les règles. Maintenant, nous avons tous été punis et ça c'est terrible".