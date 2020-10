Images impressionnantes des rues de Gand sous le couvre-feu

Le couvre-feu d'un mois est instauré entre 24h00 et 5h00, sauf pour les déplacements essentiels et non reportables, tels que les déplacements pour des raisons médicales urgentes, des déplacements professionnels et le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Selon Matto Langeraert, porte-parole de la police de Gand, les habitants sont maintenant au courant des mesures. Celui qui sort la nuit dans des rues vides est immédiatement repéré. La police contrôlera strictement le couvre-feu et les autres mesures sanitaires.