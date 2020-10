Jan Jambon prévoit un plan de relance de 167 millions d’euros pour la culture

Le ministre-président et ministre flamand de la Culture (photo), Jan Jambon (N-VA), libère 167 millions d’euros pour donner une nouvelle impulsion au secteur culturel, lourdement touché et paralysé par la crise sanitaire qui dure depuis plus de 7 mois. "C’est un montant hors du commun", indique le ministre-président. Il vient s’ajouter au fonds d’urgence de 65 millions d’euros pour la culture et celui de 10 millions d’euros pour les médias, déjà prévus antérieurement, indique le quotidien De Standaard ce mercredi. Des investissements structurels sont également envisagés. Les subsides pour de plus petits projets artistiques seront ainsi prolongés.