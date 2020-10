Yves Lampaert remporte la dernière course belge de la saison, balayée par le vent

Balayée par un vent violent, qui a contraint les organisateurs à réduire la longueur de leur parcours de 25 kilomètres, la course a favorisé les bordures, si bien qu'ils n'étaient plus que treize en tête à 40 kilomètres du but : quatre hommes d'Alpecin-Fenix dont le récent vainqueur du Tour des Flandres Mathieu van der Poel, mais aussi Rickaert, Krieger et Merlier; trois de Deceuninck-Quick Step Lampaert, Asgreen, Declercq et les isolés Trentin, Laporte, Küng, Drucker, Degenkolb et Hofstetter.

Deux coureurs à peine sont parvenus à les rejoindre: Byström et Van Lerberghe. A 16 kilomètres de l'arrivée, Mathieu van der Poel a chuté dans une ligne droite. Il s'est retrouvé dans un fossé deux mètres plus bas (photo) où il est demeuré un bon moment avant de se relever et d'abandonner.