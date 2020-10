Les mouvements de jeunesse flamands annulent les activités avec nuitée

Pour le moment, les activités des mouvements de jeunesse sont toujours autorisées, avec un groupe de 50 personnes maximum et le respect d'un mètre et demi de distance entre les animés de plus de 12 ans. Les week-ends peuvent également se poursuivre.

Un Comité de concertation est toutefois annoncé pour ce vendredi, avec au programme de nouvelles règles pour plusieurs secteurs tels que le sport, la jeunesse, la culture et l'événementiel. Par précaution, les mouvements de jeunesse du nord du pays ont donc décidé d'annuler toute activité comprenant une nuitée le week-end prochain.

Les formations avec nuitées prévues pendant les congés de la Toussaint sont également annulées.