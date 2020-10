Peter De Caluwe : "Les protocoles du secteur culturel sont faits pour le code rouge"

Ainsi, seuls 568 spectateurs seront admis ce jeudi soir dans la maison d’opéra historique. Ce qui représente la moitié de sa capacité. Tout le monde devra porter un masque et veiller à préserver la distanciation sociale.

"Nous travaillons encore toujours d’après les protocoles qui ont été établis en juin dernier et qui doivent permettre de faire rentrer et sortir le public de la salle d’une façon sûre", indique l’intendant de La Monnaie. "C’est vraiment un système de chargement et déchargement, pour le dire de façon irrespectueuse. Il n’y aura pas de vestiaire, pas d’accès aux toilettes, pas de restauration. La représentation se passera sans entracte, et à la fin de l’opéra le public pourra sortir de la salle rangée par rangée de sièges. C’est un protocole qui a reçu l’approbation des autorités et des virologues".