Sophie Wilmès aux soins intensifs après avoir été contaminée au Covid-19

L'ex-Première ministre et actuelle Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR) se trouve au service des soins intensifs de l'hôpital Delta dans la commune bruxelloise d'Auderghem, depuis mercredi soir. L’information a été confirmée par son porte-parole à la VRT. Il y a quelques jours, on avait appris qu'elle avait été testée positive. Son état est stable.