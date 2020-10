Sur le tarmac de Brussels Airport, on teste les chasse-neiges pour l’hiver

En raison des températures particulièrement clémentes ces derniers jours, on oublierait presque le passage à l’heure d’hiver, qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. L’hiver, lui, n’arrivera que dans deux petits mois. Mais à l’aéroport international de Zaventem on sait que les premières neiges peuvent déjà tomber en novembre et on s’est donc mis à tester les chasse-neiges et autres machines qui serviront à déblayer les pistes et les protéger du gel. L’exercice est mené de nuit, pour gêner le moins possible le trafic aérien.