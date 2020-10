Un "panier de réconfort" pour personnes seules ou qui traversent une période difficile

À cause de la pandémie de Covid-19, il arrive souvent que des personnes meurent dans l’isolement le plus total. "Pour les proches, il est dès lors plus difficile de faire son deuil", explique l'infirmier Johan Couchez, d'Elverdinge.

"Mes collègues à l'hôpital doivent immédiatement mettre le défunt dans un sac mortuaire. La famille du défunt ne peut plus être présente pour lui dire adieu. Surtout en cette période, il est vraiment désolant que le deuil soit si brutal".

C'est la raison pour laquelle Johan et sa famille ont décidé de confectionner des "paniers de réconfort". "Il s’agit d’un petit bac en bois rempli de produits savoureux, comme du café, du thé et du miel", explique Nadine Baert.

"Mais il y a aussi une lampe à souhaits et un cadre pour mettre une photo. Dans chaque "panier de réconfort", nous mettons également un livret que nous avons rédigé nous-mêmes. Ce livret se compose de citations, de poèmes, de chansons et de sites web utiles. Il y a aussi des conseils comme celui-ci : "Réservez-vous vingt minutes par jour pour vous-même ou écrivez une lettre au défunt". Le livret de consolation peut également être complété par des témoignages de deuil".