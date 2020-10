Covid-19 : la Belgique a franchi le cap des 10.000 nouveaux cas quotidiens en moyenne

Les différentes mesures annoncées ces dernières semaines - et encore ce vendredi matin à l’issue du Comité de concertation - doivent éviter que les hôpitaux soient saturés par les cas de Covid.

"Les chiffres sont mauvais. Chaque jour, c'est comme si l'on fermait un hôpital", a averti le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (photo). En effet, dès lundi, les opérations non urgentes prévues ces quatre prochaines semaines et qui peuvent être planifiées seront reportées. Pour libérer davantage de lits pour les patients Covid. Les patients qui doivent recevoir des soins vitaux (thérapie contre le cancer, dialyse, revalidation, etc.) sont en revanche encouragés à poursuivre leur traitement. Les hôpitaux sont sûrs, a assuré le ministre Vandenbroucke.

D'ici au 2 novembre, il est demandé aux hôpitaux d'augmenter leur capacité de lits en soins intensifs et en lits classiques pour les patients atteints du coronavirus à respectivement 1.200 unités et 7.200 unités. Il leur est également demandé d'augmenter la capacité globale en soins intensifs de 300 unités, de manière à disposer de 2.300 lits.

L'Hôpital militaire prendra en charge les grands brûlés des hôpitaux afin de décharger les autres établissements. Les autorités appellent aussi chacun à afficher sa solidarité au quotidien, par exemple en prenant contact avec une personne isolée, en faisant des courses pour d'autres personnes. "A un moment donné de notre vie, nous sommes tous vulnérables. Si ceux qui sont forts aujourd'hui peuvent entreprendre des actions pour ceux qui sont faibles, c'est l'essence même de la solidarité", a souligné Alexandre De Croo.