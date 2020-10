De nouvelles restrictions pour le sport, la culture et les mouvements de jeunesse

"Neuf des 10 provinces du pays sont au niveau 4 d’alerte pour la pandémie", a souligné le Premier ministre Alexander De Croo (photo) au début de la conférence de presse. "Seul le Limbourg est en-dessous, mais passera aussi au niveau 4." Outre les gestes barrière prônés depuis mars dernier et les diverses mesures de prévention pour toute une palette de secteurs qui ont été mises en place au cours des mois passés et partiellement encore renforcées depuis lundi dernier, de nouvelles restrictions sont absolument nécessaires pour freiner la montée en flèche du nombre de contaminations, d’hospitalisations et de décès, soulignait le Premier ministre.

"L'objectif est de réduire les contacts non essentiels. Nous appuyons sur le bouton 'pause'", a-t-il expliqué. Le but primordial étant de protéger le secteur de la santé, son personnel et d’éviter que les hôpitaux soient débordés. Mais aussi de pouvoir maintenir ouvertes les écoles maternelles, primaires et secondaires et de préserver autant que possible l’activité des entreprises. Les gouvernements souhaitent aussi protéger "la santé mentale de la population".

Le Premier ministre a appelé la population à collaborer comme une équipe de 11 millions de personnes pour vaincre le coronavirus et demande à tous les citoyens de faire preuve de solidarité envers les plus faibles et plus démunis.