Europa League : l'Antwerp gagne à Ludogorets, La Gantoise battue par le Slovan Liberec

Privé de Dieumerci Mbokani pour affronter Ludogorets, l'Antwerp se créait plusieurs occasions en première mi-temps, mais sans parvenir à concrétiser. Lior Refaelov (19e minute de jeu) puis par deux fois Pieter Gerkens (23e) se montraient notamment menaçants.

Ludogorets prenait l'avantage en début de seconde période, grâce à un tir de l'extérieur du rectangle d'Hirginio Marin (46e). Butez devait intervenir devant Cauly pour maintenir les Anversois dans le match (57e). L'Antwerp égalisait peu après l'heure de jeu lorsque Pieter Gerkens lobait le gardien après avoir dévié le ballon de l'épaule sur un corner de la gauche (63e).

L'Antwerp renversait la situation à 20 minutes du terme: Lior Refaelov (photo) s'emparait d'une passe de Santana vers son gardien pas assez appuyée et s'en allait donner l'avantage au 'Great Old'. Le score n'évoluait plus, l'Antwerp l'emportait et réalisait une excellente opération.

Dans l'autre rencontre du groupe, Tottenham a dominé le LASK 3 buts à 0. Les 'Spurs' seront justement les prochains adversaires de l'Antwerp, le 29 octobre à Anvers.