L'augmentation du nombre de cas de Covid parmi les plus de 70 et 90 ans inquiète

"Les infections, hospitalisations et arrivées aux soins intensifs doublent actuellement tous les huit à neuf jours. On s'attend à dépasser le cap des 20.000 nouveaux cas par jour la semaine prochaine, ce qui signifie que plus de 1% des Belges seraient contagieux à tout moment", souligne Van Laethem. Le taux d'infection est le plus marqué chez les personnes entre 20 et 30 ans et "la moitié des cas a plus de 37 ans".

La plus forte augmentation est cependant observée chez les plus de 70 et 90 ans, ce qui suscite l'inquiétude des médecins. On constate un doublement du nombre de cas tous les cinq jours chez les plus de 90 ans. Le nombre de décès est lui aussi en hausse. La Belgique déplore en moyenne 35 décès par jour (+55%), dont 27 en hôpital et 8 en maison de repos. Actuellement, quatre décès sur dix sont des patients provenant de maisons de repos et de soins, contre six sur dix au cours de la première vague de contaminations.

"La tendance à la stabilisation qui semblait s'opérer en Wallonie la semaine dernière s'est malheureusement transformée en une augmentation puisque le nombre d'infections (en maison de repos) a plus que doublé en une semaine", indique le porte-parole interfédéral. Si le taux de contamination est plus faible en Flandre, un doublement y est néanmoins également constaté tous les sept jours. La tendance semble cependant se stabiliser à Bruxelles.