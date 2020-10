Les visites dans les maisons de repos seront maintenues en Flandre

Le groupe de travail dédié au Covid-19 au nord du pays a décidé jeudi que les visites resteront possibles dans les maisons de repos et de soins. Les résidents pourront recevoir quatre visiteurs maximum et avoir un contact rapproché. En cas d'épidémie dans l'établissement, seule une visite sera autorisée. Le groupe de travail veut à tout prix éviter l’isolement complet des résidents de maisons de soins et repos, comme cela a été le cas pendant le confinement général au printemps. Trop de personnes âgées en ont gravement souffert.