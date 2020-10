Cette nuit, à 03h00 du matin, dernier passage  à l'heure d'hiver ?

La Belgique repassera à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. Ainsi, à trois heures du matin dimanche, il ne sera en réalité que deux heures. En d'autres termes, nous gagnerons une heure de sommeil mais l'obscurité tombera plus tôt. Et le couvre-feu durera donc une heure de plus. Il se pourrait que ce soit la dernière fois qu'il y ait ce changement d'heure saisonnier.