Un couvre-feu également d’application dès 22h en Région bruxelloise

"Je comprends que la population éprouve une grande lassitude et de l'incompréhension et que se retrouver dans la situation actuelle après ce que l'on a connu début mars suscite de tels sentiment", a commenté le ministre-président bruxellois, annonçant ces mesures.

Selon lui, la pandémie "nous impose une grande leçon d'humilité".

Les mesures soutenues unanimement par les bourgmestres et les scientifiques consultés sont rendues nécessaires par les chiffres galopants et les "risques d'effondrement du système hospitalier dans le pays" que ceux-ci engendrent, a-t-il justifié.

"L'objectif n'est pas d'entrer dans une espèce de course à l'échalote à celui qui sera le plus vertueux, mais de prendre des mesures qui s'imposent pour notre population", a-t-il poursuivi.

Selon lui, on observe un léger ralentissement dans la hausse du nombre de contaminations, mais la situation reste "très sérieuse". Selon les chiffres livrés samedi par la Commission Communautaire Commune de Bruxelles, en charge de la Santé, il y a eu au cours des trois derniers jours plus de 2.100 contaminations par jour et on observe un ratio de cas positifs de 25,7% pour 6.650 tests par jour.

Vendredi, 786 malades étaient hospitalisés à Bruxelles. Parmi ceux-ci, 107 personnes en soins intensifs. "On ne s'en sortira pas si ce que l'on a décidé aujourd'hui n'obtient pas une adhésion large de la population" a insisté Rudi Vervoort.