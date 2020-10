Jan Jambon : "D'abord voir l'effet des mesures avant un éventuel ajustement en Flandre"

Le parti Groen, dans l’opposition en Flandre, ne partage pas l'avis de Benjamin Dalle et souhaite que la Flandre, après la Wallonie et Bruxelles, renforce également les mesures sanitaires. "Si nous voulons être en avance sur le virus, le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) doit oser aller plus loin. Suivez donc les mesures prises par Bruxelles et la Wallonie. Cette fois-ci, la Flandre ne doit pas rester à la traîne", déclarent les écologistes flamands.

"Le rythme auquel la pandémie s'étend est effrayant", déclare Björn Rzoska (photo), chef de groupe du Parti Groen et également président de la commission coronavirus au Parlement flamand. "L’épidémie pourrait être freinée par des mesures sévères. Les enjeux sont les suivants : veiller à ce que la Flandre ne devienne pas un grand foyer et que nos hôpitaux gardent le contrôle de la situation.

Les Verts flamands souhaitent aussi que le secteur de l'événementiel puisse compter sur un soutien. "Nous voulons que le ministre de la culture Jan Jambon revoie ses critères pour les mesures de soutien. (...) Afin de mieux préparer le secteur aux prochains mois imprévisibles, une politique de crise doit être élaborée".