Coronavirus et passage à l’heure d’hiver : comment faire face à la dépression saisonnière ?

Rester un peu plus tard au restaurant, terminer sa soirée dans un bar ou sur une piste de dance, cela n’a pas été possible la nuit dernière même si nous avons gagné une heure avec le passage à l’heure d’hiver.

Les restaurants et les cafés sont fermés, un couvre-feu a été décrété et le nombre de personnes que nous pouvons recevoir chez nous actuellement ne se prête pas à des fêtes débridées. On ne peut plus sortir de chez soi sans mettre un masque et sans se désinfecter les mains. Bref : nos libertés individuelles ont été sérieusement misent entre parenthèses. Et pourtant, cela ne veut pas dire que nous devons redouter un terrible hiver, car il existe des alternatives.

