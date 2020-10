Covid-19 : 590 admissions à l'hôpital ce samedi en Belgique

Toutes les urgence vers l'hôpital de Mol seront donc déviées vers les hôpitaux de la région. Par conséquent, il n'y aura plus d'admissions urgentes à l'hôpital, sauf en pédiatrie et en maternité. Cette mesure a été prise jusqu’à lundi.

En moyenne, 11.891 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 15 et le 21 octobre, soit 50% de plus que la semaine précédente, ressort-il dimanche des derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.

Au total, 305.409 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie en Belgique.

Les admissions à l'hôpital ont elles atteint une moyenne quotidienne de 433, soit une hausse de 85%. Sur la seule journée de samedi, 590 personnes y ont fait leur entrée.

Actuellement, 4.401 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+94%), dont 708 en soins intensifs (+84%).

Le nombre de décès s'établit à 10.737. La moyenne entre le 15 et le 21 octobre était de 39,1 décès par jour, - dont environ trois quarts à l'hôpital et un quart en maison de repos -, soit 11 de plus que la semaine précédente.

Le taux de tests positifs est de 18,3%. Il est de 32,1% en communauté germanophone, 31,9% à Liège, 26,4 % à Bruxelles et 24,8 % dans le Hainaut.