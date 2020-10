Les mécanismes du droit passerelle prolongés et amplifiés pour les indépendants

Les deux mécanismes visent à soutenir les travailleurs indépendants touchés par la crise sanitaire et son cortège de conséquences économiques.

Concrètement, le droit passerelle permet d'offrir une garantie de revenu minimum aux indépendants qui, après avoir temporairement interrompu partiellement ou totalement leur activité, ont pu la reprendre mais subissent une perte de chiffre d'affaire. Il s'agit d'un incitant à relancer cette activité, qui a déjà bénéficié aux secteurs du commerce non alimentaire, des coiffeurs, de l'Horeca, des agences de voyage, etc.

L'accès à ce droit passerelle de soutien à la reprise aurait dû s'arrêter à la fin de ce mois d'octobre. Cependant, le gouvernement a donné vendredi son feu vert à sa prolongation jusqu'au 31 décembre.

"Cette mesure vise les indépendants à titre principal ou qui cotisent comme un indépendant à titre principal. Elle permet l'octroi d'une prestation financière de 1.291,69 euros pour un isolé, qui passent à 1.614,10 euros en cas de charge de famille, précise le communiqué.

La deuxième décision prise ce vendredi concerne le droit passerelle de crise. Il s'adresse pour sa part aux indépendants, aux aidants et conjoints aidants qui ont été contraints d'arrêter totalement ou partiellement leurs activités suite à un arrêté ministériel pris dans le cadre de la crise du Covid-19.

Initialement, le montant mensuel des indemnités découlant du droit passerelle de crise était fixé à 1.291,69 euros pour un indépendant isolé et à 1.614 ,10 euros pour un indépendant ayant charge de famille. Sur proposition du ministre Clarinval, ces indemnités sont doublées. Elles passeront donc à 2.583,38 euros pour un indépendant isolé et 3.228,20 euros pour un indépendant ayant charge de famille.