Steven Van Gucht : "Les prochains jours seront décisifs"

Steven Van Gucht demande donc à chacun de rester chez soi et d'éviter les contacts sociaux avec la famille ou les amis pendant un certain temps. "Nous devons faire plus que ce que demande le gouvernement. C'est ainsi que nous pourrons avoir le plus grand impact".

"Restez chez vous. Restez dans votre bulle. Ne rencontrez pas votre famille ou vos amis et n'assistez pas aux réunions. Pour les personnes qui vivent seules : ne rencontrez qu'une seule personne et toujours la même. Nous pourrons ainsi inverser la tendance".