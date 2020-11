La KU Leuven passera au code rouge dès le 3 novembre, l’Université de Hasselt dès le 1er novembre

"En temps qu'université, nous sommes obligés de gérer la situation de façon responsable et de jouer notre rôle sociétal. C'est aussi à nous de lutter contre la propagation du virus", expliquait le recteur Bernard Vanheusden (photo) ce lundi. D'autres universités flamandes ont décidé en ce début de semaine de passer du code orange au code rouge.

L'Université limbourgeoise avait déjà modifié ses protocoles d'occupation des locaux cette semaine, à l'exception des cours pour les BAC 1. A partir du 1er novembre, les mesures seront encore plus strictes puisque l'enseignement devra au plus possible se faire à distance. L'UHasselt n'a pas donné de date de fin. Les cours pratiques et en labo restent possibles sur le campus. Les stages peuvent se poursuivre selon les mesures en vigueur dans les lieux où ils se déroulent. Le campus ne fermera pas.