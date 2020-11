Plus de 4.800 patients du Covid-19 dans les hôpitaux belges

Au total, 321.031 personnes ont contracté le virus depuis le début de la pandémie en Belgique. Le taux de positivité des tests - à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées - atteint désormais près de 20% à l'échelle nationale.

Entre le 19 et le 25 octobre derniers, une moyenne de 468 patients ont été admis chaque jour dans les hôpitaux, ce qui représente une augmentation de 85% par rapport à la semaine précédente (12-18 octobre : 253 admissions quotidiennes). Ce dimanche 25 octobre, 507 patients ont cependant été admis.

Actuellement, 4.827 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+10%), dont 757 en soins intensifs (+12%). Quelque 384 patients ont besoin d’une aide respiratoire.

Entre le 16 et le 22 octobre, le nombre moyen de décès quotidien se situait à 42 patients atteints de coronavirus. Soit douze de plus que la semaine précédente. Un total de 10.810 décès dus au coronavirus a déjà été recensé depuis le début de l’épidémie dans notre pays.

Sur la même période (16-22 octobre), une moyenne quotidienne de 66.900 tests de dépistage ont été effectués. Pour rappel : la stratégie de testing a changé depuis le 21 octobre, pour décharger les laboratoires qui ne parviennent plus à suivre et rendre des diagnostics assez rapidement. Seules les personnes qui ont des symptômes de la maladie sont encore testées. Celles ayant eu des contacts à haut risque ou rentrant de zones dites rouges, mais ne présentant pas de symptômes, ne sont plus prioritairement testées actuellement.