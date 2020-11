Une nouvelle piste cyclable relie les Pays-Bas à la France, en passant par la Côte

Les cyclistes peuvent désormais emprunter le nouvel itinéraire côtier qui relie la Kustroute des Pays-Bas à la Vélomaritime de la France. La nouvelle piste cyclable de 93 kilomètres est la première des huit pistes cyclables qui seront mises en place entre octobre 2020 et juillet 2021.

Les itinéraires seront rebaptisés "Icoonfietsroutes" - des routes considérées comme emblématiques. Une attention particulière sera accordée à l'accessibilité des points de départ et d'arrivée avec les transports publics et aux correspondances avec les itinéraires en Wallonie, aux Pays-Bas et en France.

La signalisation sera bidirectionnelle et sera entièrement renouvelée. Les nouveaux itinéraires cyclables remplacent les itinéraires LF (longue distance), qui ont été réalisés il y a près de 30 ans à l'initiative de la communauté cycliste. La signalisation des anciennes lignes LF sera progressivement enlevée, à partir des vacances d'automne 2020 et disparaîtra complètement au début du printemps 2021.