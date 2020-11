Van Gucht: “Nous sommes dans une phase critique de l’épidémie. Il faut agir maintenant"

Dans le journal télévisé du 13h de la VRT, Steven Van Gucht conseillait à nouveau aux familles d’éviter les contacts entre les enfants et les grands-parents, pour ne pas risquer de transmettre le virus au groupe des ainés, plus vulnérables. "A l’heure actuelle, plus d’un pourcent et peut-être jusqu’à 5% de la population peut transmettre activement le coronavirus. Les jeunes enfants peuvent être porteurs du virus. Ils ne sont peut-être pas malades, mais ils l’ont. S’ils se mêlent aux seniors, c’est un facteur de risque".

Comprenant qu’ils n’est pas facile pour les parents d’organiser des jours supplémentaires de garde pour leurs enfants, en raison de l’allongement des vacances scolaires de Toussaint décidé maintenant aussi en Flandre, Steven Van Gucht estime que la décision de faire garder les enfants par les grands-parents ou non doit être prise par les familles. Et pas par les autorités.

Mais que faire alors concrètement pour endiguer la propagation du virus ? "Eviter autant que possible les contacts sociaux. Eviter d’inviter des gens chez soi, de voir du monde. En cette phase critique de l’épidémie, il est important de rester chez soi, dans sa bulle familiale". Steven Van Gucht a bon espoir que cela permettra de faire baisser la progression des contaminations d’ici la fin des vacances d’automne. Selon le virologue, une auto-discipline drastique appliquée actuellement devrait permettre de retrouver une situation plus normale d’ici les vacances de fin d’année.