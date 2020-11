500.000 masques buccaux finalement libérés pour les maisons de repos et soins

Pendant la première vague de propagation du coronavirus, au printemps dernier, la pénurie de matériel de protection pour le personnel soignant - et notamment de masques de grande qualité - était criante. Le monde entier en avait subitement besoin, et la Belgique n’y faisait pas exception. Tant les autorités fédérales que celles des Régions (et donc aussi de la Flandre) sollicitèrent le marché.

Le gouvernement de Jan Jambon commandait ainsi un million de masques de type FFP2. La moitié d’entre eux ont pu être utilisés immédiatement, l’autre moitié non. En cause, l’absence d’un mode d’emploi spécifique dans les emballages. Ces masques n’étaient pas hermétiquement fermés et devaient donc être pressés contre le visage.