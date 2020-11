A Bierbeek, l’agrivoltaïque permet de récolter des poires et de l’électricité

"Et la culture sous les panneaux solaires doit rester rentable, même si elle reçoit moins de lumière du soleil. Du point de vue financier, l’électricité est nettement plus intéressante que les fruits et légumes, mais la planète a aussi besoin de nourriture", ajoute l’ingénieur agronome Bram Van de Poel de la KU Leuven.

"Il n’est pas possible de placer des panneaux photovoltaïques au-dessus de toutes les plantes", précise Marleen Gysen. "Des petits fruits, comme les myrtilles ou les framboises, sont adéquats pour la culture sous panneaux solaires. Les résultats de l’expérience à Bierbeek sont en tous cas prometteurs. Les premières mesures démontrent qu’un microclimat se forme sous les panneaux. Les températures y sont légèrement plus élevées la nuit et moins élevées le jour. Pour les poires, c’est bon".

Les panneaux solaires donnent également davantage d’ombre aux fruits, ce qui permet de les récolter sur une plus longue période. D’autres projets d’agrivoltaïque devraient encore voir le jour en 2021 en Flandre.