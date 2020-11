Joachim Coens surpris en train de déjeuner dans le restaurant d’un hôtel

Proche du siège du CD&V, le restaurant était vide à ce moment-là, mais cela n'enlève rien à la faute, a convenu le président du CD&V.

"La mesure qui permet aux clients de manger dans leur hôtel ne doit pas être détournée, certainement pas par les hommes politiques. C'est une leçon importante pour moi. Les responsables politiques doivent respecter les règles et même se montrer plus stricts envers eux-mêmes qu'envers les autres. Mais chacun peut commettre une erreur, la reconnaître et prendre alors davantage conscience qu'il faut respecter les règles", a-t-il ajouté.