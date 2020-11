Le gouvernement flamand durcit les mesures dans les secteurs culturel,  sportif, des événements et des contacts sociaux

Le gouvernement flamand a tenu ce mardi soir un bref conseil des ministres extraordinaire pour discuter de mesures additionnelles à prendre en Flandre contre le rebond de la pandémie de coronavirus. Lundi et mardi, le gouvernement régional avait d’abord consulté des virologues, les gouverneurs de province et des responsables des secteurs économiques. Depuis quelques jours, et notamment depuis le renforcement des mesures de prévention dans les Régions wallonne et bruxelloise, le gouvernement de Jan Jambon était mis sous pression par le secteur des soins de santé, mais aussi par des bourgmestres et gouverneurs pour durcir les mesures préventives aussi en Flandre afin de tenter d’inverser la tendance des contaminations.

Les nouvelles mesures décidées - et présentées lors d’une conférence de presse donnée en soirée par le ministre-président Jambon (photo) et plusieurs de ses ministres - affectent avant tout les lieux culturels, les infrastructures sportives comme les piscines et salles de fitness, les activités par les jeunes de plus de 12 ans et les contacts sociaux. Bien que la ministre Hilde Crevits ait parlé d’un effort collectif à maintenir pendant les trois prochaines semaines, les mesures renforcées n’ont pas été limitées dans le temps. Elles entreront en vigueur vendredi à 18h et seront régulièrement réévaluées.