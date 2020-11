Le gouvernement flamand se concerte sur un durcissement des mesures, sous la pression de gouverneurs et bourgmestres

Interviewé ce mardi matin dans l’émission "De ochtend" (Radio 1), le ministre flamand Bart Somers (photo) indiquait que le gouvernement flamand veut prendre une série de mesures complémentaires durant une période d'une douzaine de jours pour porter un coup au virus et provoquer une inversion de la courbe de la pandémie en Flandre. A ses yeux, il s'agit de délimiter une période claire pour offrir une perspective à la population et donc la mobiliser autour de mesures plus dures.

Plus vite les nouvelles prescriptions peuvent entrer en vigueur, mieux ce sera, estime encore Bart Somers. A ses yeux, la période des mesures renforcées reviendrait à des vacances de Toussaint prolongées. Somers concède que dans chaque état fédéral, les entités fédérées peuvent elles-mêmes prendre des mesures, mais il vaut mieux d’après lui que ces mesures soient aussi homogènes, simples et claires que possible.

L’une des mesures supplémentaires possible, évoquée par l’ensemble des experts et ministres, est la limitation des contacts sociaux "à un strict minimum". Pendant une période de 10 à 14 jours, précisait Bart Somers. Outre cela, le couvre-feu en vigueur pour tout le pays, de minuit à 5h du matin, pourrait être étendu à la plage horaire de 22h à 6h. Une mesure déjà prise en Wallonie et à Bruxelles et que les bourgmestres des communes flamandes de la périphérie bruxelloise soutiennent en majorité.