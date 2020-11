Le voyagiste Neckermann demande à être protégé de ses créanciers, les agences seront fermées lundi prochain

Neckermann a obtenu en juin un prêt de 2,3 millions d'euros, garanti par la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW) et son homologue flamande PMV, et devant lui permettre de survivre jusqu'au mois de septembre. "Mais, depuis le mois d'août, les Belges ne réservent plus aucun voyage", constate l'entreprise, qui s'est adressée, en vain, "à différentes entités économiques et financières, régionales et nationales, pour obtenir des prêts ou de nouveaux capitaux".

"Nos actionnaires, Wamos Group, continuent à nous soutenir et sont prêts à injecter des capitaux supplémentaires. Mais uniquement si nous pouvons aussi trouver une aide financière en Belgique", assure le CEO de Neckermann, Laurent Allardin. "Grâce à la réorganisation juridique, nous allons bénéficier d'un peu plus de temps pour entamer des négociations avec nos créanciers et trouver des ressources financières supplémentaires au cours de ces prochains mois", conclut-il.