Un hôpital de campagne construit en 6 jours à Verviers pour 34 patients Covid

Le plateau d'une surface de 500 mètres carrés devrait permettre de prendre en charge 34 patients supplémentaires dès ce mercredi. L'architecture permettra de les traiter avec une surveillance facilitée, permettant une meilleure gestion des ressources humaines et matérielles. Pour garantir le confort mais aussi l'intimité des patients, le centre hospitalier a trouvé un compromis entre prise en charge collective, de type salle partagée, et prise en charge individuelle de type unité classique.

Avec cette unité auxiliaire, construite en six jours (voir la vidéo en accéléré), le CHR Verviers renforce sa prise en charge des patients Covid en se donnant des moyens extraordinaires et inédits, en un temps record. "Ce projet a pu être mené dans un temps limité grâce notamment à des partenariats novateurs avec le monde de l'événementiel. Leur réactivité et leur capacité à travailler dans l'urgence mais aussi le transfert de leur expertise technique dans le monde hospitalier a permis de matérialiser cette unité en 6 jours", détaille l'établissement hospitalier dans un communiqué.

Actuellement, 110 patients atteints du coronavirus sont pris en charge au centre hospitalier Verviers.