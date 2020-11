Un individu armé arrêté devant le commissariat central de Bruxelles

L'homme a été contrôlé en raison de sa présence en rue pendant le couvre-feu. Des armes ont été retrouvées sur lui dans son sac à dos.

L'individu a été arrêté du chef de détention d'armes prohibées. Il doit encore être auditionné. Plusieurs devoirs d'enquête sont en cours.

L'homme, âgé de 43 ans, un certain John C., serait connu pour être radicalisé, selon le quotidien flamand. Il était en possession d'une hache et d'une machette et des armes avec des munitions auraient été retrouvées lors d'une perquisition menée à son domicile, selon différents médias. Le parquet de Bruxelles ne confirme pas, à ce stade de l'enquête, ces dernières informations.