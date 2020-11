Jan Jambon : "Soit c'est trop tard, soit c'est trop tôt. Il y a toujours quelque chose"

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) a défendu mercredi matin sur Radio 1 (VRT) la décision de son gouvernement de ne faire entrer en vigueur que vendredi soir les mesures prises mardi. Selon lui, il faut un certain temps pour traduire les décisions en règlementations et pour permettre aux organisations, entreprises et institutions concernées de se préparer. "Mais que ce soit clair: il n'est interdit à personne d'appliquer les mesures dès maintenant."