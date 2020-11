Le Premier ministre Alexander De Croo annonce un confinement partiel

Maintenant que le gouvernement flamand s'est rallié aux mesures de limitation des contacts sociaux, "la vie sociale est pratiquement à l'arrêt". "Le résultat est un confinement partiel", a-t-il ajouté. Un arrêté royal sera adopté et publié mercredi soir.

Celui-ci définira et harmonisera pour l'ensemble du pays les règles sanitaires dans les milieux culturels, sportifs, etc., qui devront être respectées partout, a précisé le chef du gouvernement. Seules les règles en matière de couvre-feu différeront encore au nord et sud du pays.