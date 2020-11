Pour la bonne cause, les pompiers hommes et femmes de Bruxelles enlèvent le haut

Lars Dhooghe confie qu’il a eu du mal à se décider à poser, il l'a fait uniquement pour la bonne cause et parce que sa femme le lui a demandé. Lars n'est pompier que depuis deux ans et avait d’abord refusé en souriant la proposition de poser pour l'objectif. Mais c’est finalement son épouse qui l’a convaincu : "Tu vas participer. Si tu passes autant de temps et d'énergie à faire du sport et à t’entraîner pour arriver à ce résultat, je trouve qu’alors tu dois au moins le faire pour moi." Et il a fini par céder.