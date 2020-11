Hommage aux 62 morts de la rue à Bruxelles : "Il y a aussi des jeunes d'une vingtaine d'années"

Francine Van Beneden fait également partie du collectif et contribue aujourd'hui à la commémoration des défunts. Elle a elle-même vécu dans les rues de Bruxelles pendant de nombreuses années et a tout vu de ses propres yeux.

"Il n'y a certainement pas que les personnes âgées qui vivent dans les rues et y meurent. Récemment, il y a eu un jeune homme de 22 ans et il ne faisait certainement pas exception. D'ailleurs, je préfère utiliser le terme "habitant de la rue" plutôt que celui de sans-abri. Cela semble plus respectueux et n'a pas de connotation aussi négative".

Kris Roels partage son avis. Avec les bénévoles de l'association, ils veillent à ce que les morts de la rue reçoivent un adieu digne. "Souvent, ils n'ont presque plus de famille ni d'amis et il n'y a personne aux obsèques. Nous nous occupons de lire quelques poèmes, d’apporter des fleurs ou une bougie".

Le collectif "Mort de la rue" a été créé en mai 2005 par des bénévoles et des professionnels du secteur sans-abris, des citoyens alertés par la précarité et la solitude dans laquelle certaines personnes sans-abri, ou ex sans-abri, pouvaient être enterrées.

La mission de ce collectif est d’ agir pour un adieu digne pour les habitants de la rue en Région Bruxelloise. L 'âge moyen des personnes qui décèdent dans la rue est de 48 ans. "Ils ne tombent pas tous nécessairement gravement malades ou ne meurent pas tous de froid. Mais leur situation ne leur permet pas de faire preuve de l'hygiène nécessaire. Ou bien ils sont victimes d’un accident dans la rue", explique encore Francine Van Beneden.